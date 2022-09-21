Будет подготовлен законопроект о защите прав граждан Азербайджана в цифровом пространстве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос включен в план работы осенней сессии Комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правам человека.

На состоявшемся сегодня заседании комитета были проведены обсуждения, по итогам которым депутаты сочли важной подготовку такого законопроекта.

План работы был принят членами комитета после обсуждения.