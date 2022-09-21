Ожидается ли с началом нового учебного года рост заболеваемости COVID-19?

Как сказал Day.Az в среду руководитель рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Васиф Алиев, чем больше людей собирается в одном помещении, тем выше риск заражения COVID-19.

"Но я не думаю, что с началом нового учебного года возможен рост числа заражений. Инфекцию можно контролировать, изолируя больных коронавирусом, и соблюдая правила гигиены. Мы также видим, что число заражений в нашей стране уменьшилось", - сказал Алиев.

Он призвал продолжать соблюдать меры предосторожности, несмотря на снижение числа заражений.

"Кроме того, если кто-то не привился третьей дозой вакцины, рекомендуется сделать это. Осенний сезон повышает риск заражений COVID-19", - сказал руководитель рабочей группы TƏBİB.

Отметим, что в Азербайджане за последние сутки выявлен 251 случай заражения коронавирусом, 363 человека вылечились, 4 - скончались.