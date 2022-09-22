https://news.day.az/society/1497521.html В Газахе двоих детей ударила молния, один скончался
В Газахе двоих детей ударила молния, один скончался
В Газахе в двух детей ударила молния.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Газахском лечебно-диагностическом центре сообщили, что сегодня в медицинское учреждение были помещены два ребенка:
"Один - 2011 года рождения был доставлен в больницу мертвым. В отделении интенсивной терапии продолжается лечение другого ребенка, 2012 года рождения, состояние оценивается как средней степени тяжести".
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