В Баку "КамАЗ" насмерть сбил двух пешеходов

В Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, приведшее к гибели двух пешеходов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, старший инспектор Управления государственной дорожной полиции г. Баку, майор полиции Араз Алескерли сообщил, что грузовой автомобиль марки "КамАЗ", управляемый Фирдовси Эйвазовым, сбил переходящих дорогу жителя Агдашского района, 22-летнюю Расулову Севги Арзу гызы и жителя Баку, 18-летнего Эльвина Азизли.

Оба пешехода скончались на месте. По факту проводится расследование.

Отметим, что Севги Расулова была сотрудником Государственной таможенной академии, а Эльвин Азизли - студентом второго курса этого заведения.

Несчастный случай произошел рядом с Государственной таможенной академией.