https://news.day.az/society/1497969.html Поножовщина из-за парковки в Баку - есть пострадавшие
Поножовщина из-за парковки в Баку - есть пострадавшие
В Гарадагском районе Баку произошла поножовщина.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, мужчины повздорили между собой из-за парковки автомобилей.
Проживающий в поселке Гобустан Эльсевер Бабаев (1990 г.р.) выразил недовольство соседу Рамилю Ашрафову (1979 г.р.) по поводу парковки. Мужчина, не согласившись с претензиями, вытащил нож и ранил Э.Бабаева. Тот, в свою очередь, выхватил нож у соседа и несколько раз ударил его.
Оба раненых были госпитализированы. По информации врачей, состояние Р.Ашрафова оценивается как относительно тяжелое.
По данному факту сотрудники 11-го отделения полиции Гарадагского РУП проводят расследование.
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