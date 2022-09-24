Поножовщина из-за парковки в Баку

В Гарадагском районе Баку произошла поножовщина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, мужчины повздорили между собой из-за парковки автомобилей.

Проживающий в поселке Гобустан Эльсевер Бабаев (1990 г.р.) выразил недовольство соседу Рамилю Ашрафову (1979 г.р.) по поводу парковки. Мужчина, не согласившись с претензиями, вытащил нож и ранил Э.Бабаева. Тот, в свою очередь, выхватил нож у соседа и несколько раз ударил его.

Оба раненых были госпитализированы. По информации врачей, состояние Р.Ашрафова оценивается как относительно тяжелое.

По данному факту сотрудники 11-го отделения полиции Гарадагского РУП проводят расследование.