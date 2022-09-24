Утверждено разделение по категориям строений на освобожденных территориях Азербайджана
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Утверждено разделение по категориям строений на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как передает Day.Az, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

В пояснении Кабмина относительно данного решения указывается, что решение принято в целях обеспечения исполнения пункта 1.3 Указа Президента Азербайджанской Республики от 12 августа 2021 года.

Данный документ послужит систематизации и анализу информации о строениях на освобожденных от оккупации территориях, и тем самым защите недвижимых образцов культурного наследия.

Реестр ведется в электронном виде, посредством специально созданного информационного ресурса.