https://news.day.az/society/1498100.html Утверждено разделение по категориям строений на освобожденных территориях Азербайджана
Утверждено разделение по категориям строений на освобожденных территориях Азербайджана
Утверждено разделение по категориям строений на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Как передает Day.Az, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.
В пояснении Кабмина относительно данного решения указывается, что решение принято в целях обеспечения исполнения пункта 1.3 Указа Президента Азербайджанской Республики от 12 августа 2021 года.
Данный документ послужит систематизации и анализу информации о строениях на освобожденных от оккупации территориях, и тем самым защите недвижимых образцов культурного наследия.
Реестр ведется в электронном виде, посредством специально созданного информационного ресурса.
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