Хорошая новость для желающих купить квартиру

Кабинет министров утвердил "Порядок продажи квартир министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики посредством аукциона".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Данный документ определяет порядок проведения в форме открытого аукциона продажи квартир, построенных по заказу Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев в поселках Рамана Сабунчинского района, Умид Гарадагского района, Ходжасан Бинагадинского района города Баку, Абшеронском, Лянкяранском и Самухском районах, а также в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района города Баку и Абшеронском районе, в многоквартирных домах, строительство которых продолжается в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района города Баку.

В соответствии с "Порядком продажи квартир министерством труда и социальной защиты Азербайджанской Республики и использования средств, полученных от продажи", утвержденным Указом №1661 Президента Азербайджана от 11 апреля 2022 года, в случае невозможности продажи квартир в онлайн-режиме через официальный интернет-сайт минтруда, их продажа осуществляется посредством аукциона.

Продажа квартир с аукциона организуется юридическим лицом публичного права (Организатор) "Центр организации аукционов" Государственной службы имущественных вопросов при министерстве экономики на основании заказа министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.