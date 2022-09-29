В Баку столкнулись грузовые автомобили, есть пострадавший, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Сегодня утром на горячую линию ведомства 112 поступила информация о ДТП на территории поселка Сангачал Гарадагского района Баку.

На место происшествия незамедлительно была направлена группа спасателей местного отделения Службы спасения особого риска МЧС.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что в результате столкновения грузовиков КАМАЗ и MAN пассажир первого транспортного средства Заур Кадиров (1975 г.р.) оказался зажат внутри машины.

Спасатели вызволили мужчину и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

В связи с происшествием соответствующие органы проводят расследование.