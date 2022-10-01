TƏBİB о состоянии жителей Тертера, подорвавшихся на мине

Пострадавшие при разрыве мины жители села Сехлабад Тертерского района были госпитализированы в центральную Бардинскую районную больницу при Объединении по управлению медицинскими подразделениями (TƏBİB).

Об этом Day.Az сообщили в субботу в TƏBİB.

"Оба были госпитализированы с травматической ампутацией голени левой ноги и многочисленными осколочными ранениями. В настоящее время обоих пострадавших оперируют. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, а другого - как средней степени тяжести", - сказали в TƏBİB.