https://news.day.az/society/1499882.html TƏBİB о состоянии жителей Тертера, подорвавшихся на мине
TƏBİB о состоянии жителей Тертера, подорвавшихся на мине
Пострадавшие при разрыве мины жители села Сехлабад Тертерского района были госпитализированы в центральную Бардинскую районную больницу при Объединении по управлению медицинскими подразделениями (TƏBİB).
Об этом Day.Az сообщили в субботу в TƏBİB.
"Оба были госпитализированы с травматической ампутацией голени левой ноги и многочисленными осколочными ранениями. В настоящее время обоих пострадавших оперируют. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, а другого - как средней степени тяжести", - сказали в TƏBİB.
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