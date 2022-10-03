В Агжабеди сгорел продуктовый магазин
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В Агждабединском районе в магазине произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, в селе Тайнаг сгорели легковоспламеняющиеся конструкции продуктового магазина общей площадью 32 кв. м и товар внутри, а также примыкающий к нему сарай общей площадью 32 кв.м.

Близлежащие постройки были защищены от огня.

Пожар на данный момент уже потушен.