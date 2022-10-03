https://news.day.az/society/1500106.html В Агжабеди сгорел продуктовый магазин
В Агжабеди сгорел продуктовый магазин
В Агждабединском районе в магазине произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, в селе Тайнаг сгорели легковоспламеняющиеся конструкции продуктового магазина общей площадью 32 кв. м и товар внутри, а также примыкающий к нему сарай общей площадью 32 кв.м.
Близлежащие постройки были защищены от огня.
Пожар на данный момент уже потушен.
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