https://news.day.az/society/1500245.html Несчастный случай на молочном заводе в Баку
Несчастный случай на молочном заводе в Баку
На известном молочном заводе в Баку произошел несчастный случай.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, инцидент был зафиксирован на молочном предприятии "Ивановка", расположенном в Бинагадинском районе.
Так, у работавшей там 40-летней жительницы Баку Розы Мамедовой левая рука застряла в миксере. В результате женщина потеряла много крови и была госпитализирована.
По факту ведется расследование.
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