Несчастный случай на молочном заводе в Баку

На известном молочном заводе в Баку произошел несчастный случай.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, инцидент был зафиксирован на молочном предприятии "Ивановка", расположенном в Бинагадинском районе.

Так, у работавшей там 40-летней жительницы Баку Розы Мамедовой левая рука застряла в миксере. В результате женщина потеряла много крови и была госпитализирована.

По факту ведется расследование.