https://news.day.az/society/1501568.html В фармацевтической сфере существуют серьезные проблемы - Расим Исмаилов
В фармацевтической сфере существуют серьезные проблемы - Расим Исмаилов
Сегодня в фармацевтической сфере существуют серьезные проблемы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра здравоохранения Азербайджана Расим Исмаилов в ходе выступления на третьей конференции фармацевтов Азербайджана, приуроченной к Международному дню фармацевта.
По его словам, министерство здравоохранения предприняло достаточно серьезные шаги для их решения.
"Основная задача, стоящая перед министерством - обеспечение граждан качественными лекарствами", - сказал Исмаилов.
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