Сегодня в фармацевтической сфере существуют серьезные проблемы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра здравоохранения Азербайджана Расим Исмаилов в ходе выступления на третьей конференции фармацевтов Азербайджана, приуроченной к Международному дню фармацевта.

По его словам, министерство здравоохранения предприняло достаточно серьезные шаги для их решения.

"Основная задача, стоящая перед министерством - обеспечение граждан качественными лекарствами", - сказал Исмаилов.