Сколько человек пострадали от мин после Отечественной войны?

C окончания Отечественной войны 2020 года от мин пострадали 268 граждан Азербайджана, из них 45 человек, в том числе 3 журналиста, погибли. Из 45 погибших 35 являются гражданскими лицами.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с новым фактом обнаружения мин армянского производства на территории Азербайджана и продолжающейся минной угрозой.

"Все это еще раз демонстрирует, что Армения препятствует процессу нормализации и усилиям по установлению мира в регионе. Эта деятельность Армении является военным преступлением, серьезным нарушением международного гуманитарного права и обязательств, взятых Арменией в рамках трехстороннего заявления",-говорится в сообщении.