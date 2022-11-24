https://news.day.az/society/1514042.html Смертельное ДТП в Сумгайыте
Смертельное ДТП в Сумгайыте
В Сумгайыте произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автодороги Баку-Сумгайыт, проходящем через город Сумгайыт, автомобиль марки "Opel" врезался в грузовик. В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия.
Его тело было извлечено из машины и передано по назначению.
По факту проводится расследование.
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