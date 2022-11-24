Смертельное ДТП в Сумгайыте

В Сумгайыте произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автодороги Баку-Сумгайыт, проходящем через город Сумгайыт, автомобиль марки "Opel" врезался в грузовик. В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия.

Его тело было извлечено из машины и передано по назначению.

По факту проводится расследование.