Теймур Мусаев отметил плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Бельгией в области здравоохранения

В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с представителями ведущих компаний Бельгии по производству медицинского оборудования, передает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство.

Во встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Бельгии в нашей стране Мишель Питерманс.

В своем выступлении министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил динамику развития сотрудничества между двумя странами за последние годы. Было подчеркнуто, что регулярные встречи глав государств, а также взаимные визиты членов правительств играют важную роль в развитии азербайджано-бельгийских отношений по различным направлениям.

Министр также отметил плодотворное сотрудничество между нашими странами в области здравоохранения. По его словам, бельгийская система здравоохранения, известная своим высококачественным лечением, по праву считается одной из лучших в мире. Помимо этого, Бельгия является одной из лидирующих стран по разработке, производству и реализации медицинского оборудования.

В свою очередь, вице-президент IBA - директор представительства в России и странах СНГ Кирилл Макаренко и представитель "Orfit Industries" Йохан Фоке выразили заинтересованность в поднятии уровня сотрудничества с Азербайджаном. Было доведено до внимания, что компания IBA разрабатывает и производит высокотехнологичное медицинское оборудование и программные решения для диагностики и лечения онкологических заболеваний, а компания "Orfit Industries" является ведущим поставщиком оборудований в мире по обеспечению иммобилизации и размещения больных.

В конце встречи стороны договорились развивать сотрудничество.