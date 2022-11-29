Кража в бакинском метро

В бакинском метро у женщины украли кошелек.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

В отдел полиции метрополитена поступила информация о том, что на станции метро "Кероглу" из сумки женщины украли кошелек с 200 манатами, банковской картой и ключами.

В результате проведенной сотрудниками полиции операции был выявлен и задержан подозреваемый в совершении кражи житель столицы Раджаб Мехдиев.

По данному факту проводится расследование.