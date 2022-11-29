https://news.day.az/society/1515343.html Кража в бакинском метро
Кража в бакинском метро
В бакинском метро у женщины украли кошелек.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.
В отдел полиции метрополитена поступила информация о том, что на станции метро "Кероглу" из сумки женщины украли кошелек с 200 манатами, банковской картой и ключами.
В результате проведенной сотрудниками полиции операции был выявлен и задержан подозреваемый в совершении кражи житель столицы Раджаб Мехдиев.
По данному факту проводится расследование.
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