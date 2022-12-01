Иран отправил в Азербайджан армянские товары - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанские таможенники столкнулись с фактом правонарушения, с которым до настоящего времени не сталкивались.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Управлении по печати и связям с общественностью ГТК.
Согласно информации, до настоящего времени товары армянского производства, попытка ввоза в страну которых имела место, обычно состояли из продуктов питания и алкогольных напитков. На этот раз были обнаружены 24820 контейнеров для силиконовых изделий, используемых в строительных работах, и 1050 пустых картонных коробок для упаковки контейнеров для силикона.
Установлено, что эти товары были отправлены компанией, работающей в Исламской Республике Иран, на адрес физического лица в Азербайджанской Республике.
Но с какой целью эти товары с надписями на армянском языке были привезены в Азербайджан?
По факту проводится совместное расследование Государственным таможенным комитетом и Службой государственной безопасности.
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