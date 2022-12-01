Иран отправил в Азербайджан армянские товары

Азербайджанские таможенники столкнулись с фактом правонарушения, с которым до настоящего времени не сталкивались.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Управлении по печати и связям с общественностью ГТК.

Согласно информации, до настоящего времени товары армянского производства, попытка ввоза в страну которых имела место, обычно состояли из продуктов питания и алкогольных напитков. На этот раз были обнаружены 24820 контейнеров для силиконовых изделий, используемых в строительных работах, и 1050 пустых картонных коробок для упаковки контейнеров для силикона.

Установлено, что эти товары были отправлены компанией, работающей в Исламской Республике Иран, на адрес физического лица в Азербайджанской Республике.

Но с какой целью эти товары с надписями на армянском языке были привезены в Азербайджан?

По факту проводится совместное расследование Государственным таможенным комитетом и Службой государственной безопасности.