Пожар в ресторане Баку

В Баку горит крыша ресторана, расположенного на улице Микаила Алиева в Низаминском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, предварительная информация о возгорании поступила в Центр управления в кризисных ситуациях ведомства.

На место происшествия прибыли подразделения Госслужбы пожарной охраны ведомства.