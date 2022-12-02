https://news.day.az/society/1516265.html Пожар в ресторане Баку
Пожар в ресторане Баку
В Баку горит крыша ресторана, расположенного на улице Микаила Алиева в Низаминском районе.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, предварительная информация о возгорании поступила в Центр управления в кризисных ситуациях ведомства.
На место происшествия прибыли подразделения Госслужбы пожарной охраны ведомства.
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