Пожар в доме в Баку

В Низаминском районе города Баку произошел пожар в доме.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что на площади 18 м² сгорели потолок и крыша одной комнаты одноэтажного двухкомнатного дома общей площадью 110 м², а также одна оконная рама соседнего одноэтажного дома общей площадью 45 м².

По информации, обнародованной министерством, во время пожара из задымленного дома в безопасное место были эвакуированы 2 человека.

Остальная часть обоих домов была защищена от огня. Пожар потушен.