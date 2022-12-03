https://news.day.az/society/1516370.html Пожар в доме в Баку
Пожар в доме в Баку
В Низаминском районе города Баку произошел пожар в доме.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что на площади 18 м² сгорели потолок и крыша одной комнаты одноэтажного двухкомнатного дома общей площадью 110 м², а также одна оконная рама соседнего одноэтажного дома общей площадью 45 м².
По информации, обнародованной министерством, во время пожара из задымленного дома в безопасное место были эвакуированы 2 человека.
Остальная часть обоих домов была защищена от огня. Пожар потушен.
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