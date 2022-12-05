https://news.day.az/society/1516721.html Дорожная полиция о ситуации на дороге Баку-Губа - ВИДЕО
Дорожная полиция о ситуации на дороге Баку-Губа - ВИДЕО
Движение по автомобильное дороге Баку-Губа полностью восстановлено.
Об этом сообщили Day.Az в Главном управлении государственной дорожной полиции.
Отметим, что многие жители Баку в связи со снегопадом в горных районах в минувшие выходные отправились в Губа-Гусарский и Исмаиллинско-Габалинский районы. По их возвращении обратно в столицу в вечерние часы наблюдались определенные заторы на указанных участках.
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