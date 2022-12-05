Дорожная полиция о ситуации на дороге Баку-Губа

Движение по автомобильное дороге Баку-Губа полностью восстановлено.

Об этом сообщили Day.Az в Главном управлении государственной дорожной полиции.

Отметим, что многие жители Баку в связи со снегопадом в горных районах в минувшие выходные отправились в Губа-Гусарский и Исмаиллинско-Габалинский районы. По их возвращении обратно в столицу в вечерние часы наблюдались определенные заторы на указанных участках.