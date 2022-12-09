https://news.day.az/society/1517953.html Смертельное ДТП в Газахе - ФОТО
Смертельное ДТП в Газахе - ФОТО
В Газахе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зарегистрировано в селе Агкёйняк района.
Водитель легкового автомобиля потерял управление.
В результате автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.
При ДТП на месте происшествия погибли Камиль Гарагезов 1982 года рождения и Рашад Велиев 1981 года рождения.
По данному факту проводится расследование.
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