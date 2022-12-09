Смертельное ДТП в Газахе

В Газахе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зарегистрировано в селе Агкёйняк района.

Водитель легкового автомобиля потерял управление.

В результате автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

При ДТП на месте происшествия погибли Камиль Гарагезов 1982 года рождения и Рашад Велиев 1981 года рождения.

По данному факту проводится расследование.