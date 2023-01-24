https://news.day.az/society/1531245.html Пожар в учебном центре в Гяндже
Пожар в учебном центре в Гяндже
В Гяндже в учебном центре произошел пожар.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
На площади 3 кв. м сгорел потолок комнаты на втором этаже трехэтажного здания общей площадью 1 140 кв. м (площадь каждого этажа 380 кв. м). Остальная часть учебного центра была защищена от огня.
Огонь потушен подразделениями Службы пожарной охраны министерства.
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