Пожар в учебном центре в Гяндже

В Гяндже в учебном центре произошел пожар.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

На площади 3 кв. м сгорел потолок комнаты на втором этаже трехэтажного здания общей площадью 1 140 кв. м (площадь каждого этажа 380 кв. м). Остальная часть учебного центра была защищена от огня.

Огонь потушен подразделениями Службы пожарной охраны министерства.