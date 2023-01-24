https://news.day.az/society/1531299.html Хорошая новость для этих медработников
Хорошая новость для этих медработников
Продлен срок надбавки к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с инфекцией нового типа коронавируса (COVID-19).
Как сообщает во вторник Day.Az, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Согласно постановлению, срочная надбавка к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с коронавирусом нового типа (COVID-19), будет предоставляться до 1 марта 2023 года. Ранее этот срок был установлен до 1 января 2023 года.
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