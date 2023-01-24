Хорошая новость для этих медработников

Продлен срок надбавки к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с инфекцией нового типа коронавируса (COVID-19).

Как сообщает во вторник Day.Az, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, срочная надбавка к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с коронавирусом нового типа (COVID-19), будет предоставляться до 1 марта 2023 года. Ранее этот срок был установлен до 1 января 2023 года.