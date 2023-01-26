Хорошая новость для пенсионеров

Пособия и стипендии были выплачены вместе с новыми прибавками.

Как сообщили Day.Az в среду в Министерстве труда и социальной защите населения, Государственным фондом социальной защиты выплачены все пособия, стипендии и адресная государственная социальная помощь за январь.

В соответствии с указами и распоряжениями Президента Ильхама Алиева с начала этого года были увеличены размеры пособий и пенсий в рамках нового пакета социальных реформ, охватывающего 660 тысяч человек. Выплаты за январь были произведены вместе с этими прибавками.

Пенсионные выплаты за январь были выплачены 12 января по городам Баку и Сумгайыт, Абшеронскому району, а 17 января - по другим регионам страны.

В прошлом году материальная помощь, предоставленная пенсионерам, была включена в их пенсии с начала 2023 года, и пенсии за этот месяц были выплачены вместе с этой прибавкой.

Таким образом, завершены выплаты по всем видам социального обеспечения за январь.