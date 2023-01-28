https://news.day.az/society/1532737.html Землетрясение в Иране ощущалось в Нахчыване
Землетрясение в Иране ощущалось в Нахчыване
Землетрясение магнитудой 5,3, зафиксированное в Иране, ощущалось и в Нахчыване.
Как передает Day.Az, подземные толчки были зафиксированы около 22:15 по бакинскому времени.
Землетрясение длилось 10-15 секунд. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.
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