Землетрясение в Иране ощущалось в Нахчыване

Землетрясение магнитудой 5,3, зафиксированное в Иране, ощущалось и в Нахчыване.

Как передает Day.Az, подземные толчки были зафиксированы около 22:15 по бакинскому времени.

Землетрясение длилось 10-15 секунд. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.