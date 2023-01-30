https://news.day.az/society/1533205.html Вниманию поступающих в магистратуру
Вниманию поступающих в магистратуру
Объявлены результаты пробного экзамена для поступающих в магистратуру.
Как сообщает в понедельник Day.Az, Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) в 17:00 объявил результаты испытательного экзамена, проведенного 29 января.
Каждый участник может ознакомиться с результатами экзамена на сайте ГЭЦ. Бакалавры также могут узнать информацию о результатах экзаменов, отправив свой "рабочий номер" на короткий номер 7727.
Отметим, что из 566 человек, зарегистрировавшихся для участия, 28 человек на пробный экзамен не явились.
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