https://news.day.az/society/1533515.html В Азербайджане изменена стоимость 31 лекарственного препарата
В Азербайджане изменена стоимость 31 лекарственного препарата
В Азербайджане изменена стоимость 31 лекарственного препарата.
Как сообщает во вторник Day.Az, данное решение было принято на сегодняшнем заседании Тарифного совета.
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