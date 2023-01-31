В Азербайджане изменена стоимость 31 лекарственного препарата
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В Азербайджане изменена стоимость 31 лекарственного препарата.

Как сообщает во вторник Day.Az, данное решение было принято на сегодняшнем заседании Тарифного совета.

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