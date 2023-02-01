В результате дорожно-транспортного происшествия в Гарадагском районе Баку 3 человека получили тяжелые травмы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано в поселке Гызылдаш.

Микроавтобус марки "Мерседес" при движении в направлении столицы столкнулся с легковым автомобилем.

В результате аварии Оруджов Мехман Бахтияр оглу 1989 года рождения, Оруджова Севиндж Камал гызы 1973 года рождения и Эминов Назим Самед оглу 1954 года рождения получили различные травмы.

Раненые были помещены в отделение реанимации Клинического медицинского центра.

Сотрудниками Главной государственной дорожной полиции назначена автотехническая экспертиза.