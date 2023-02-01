https://news.day.az/society/1533655.html Тяжелое ДТП на шоссе Баку-Газах есть пострадавшие
Тяжелое ДТП на шоссе Баку-Газах есть пострадавшие
В результате дорожно-транспортного происшествия в Гарадагском районе Баку 3 человека получили тяжелые травмы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано в поселке Гызылдаш.
Микроавтобус марки "Мерседес" при движении в направлении столицы столкнулся с легковым автомобилем.
В результате аварии Оруджов Мехман Бахтияр оглу 1989 года рождения, Оруджова Севиндж Камал гызы 1973 года рождения и Эминов Назим Самед оглу 1954 года рождения получили различные травмы.
Раненые были помещены в отделение реанимации Клинического медицинского центра.
Сотрудниками Главной государственной дорожной полиции назначена автотехническая экспертиза.
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