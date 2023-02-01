https://news.day.az/society/1533659.html В Шамахы мать с детьми отравилась грибами
В Шамахы мать с детьми отравилась грибами
В Шамахинском районе семья отравилась грибами.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, отравление произошло минувшей ночью.
Насирова Равана Адил гызы (1987 г.р.) и ее дети - Насиров Намиг Амиль оглу (2010 г.р.) и Насирова Шабнам Амиль гызы (2007 г.р.) в тяжелом состоянии были госпитализированы в Шамахинскую ЦРБ.
Позже их доставили в токсикологическое отделение одной из столичных больниц.
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