В Шамахы мать с детьми отравилась грибами

В Шамахинском районе семья отравилась грибами.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, отравление произошло минувшей ночью.

Насирова Равана Адил гызы (1987 г.р.) и ее дети - Насиров Намиг Амиль оглу (2010 г.р.) и Насирова Шабнам Амиль гызы (2007 г.р.) в тяжелом состоянии были госпитализированы в Шамахинскую ЦРБ.

Позже их доставили в токсикологическое отделение одной из столичных больниц.