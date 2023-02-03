На известного блогера заведено уголовное дело
5 ilədək dəyişməz 14,5%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

Блогер сбила пешехода и скрылась с места происшествия.

Как передает Day.Az, инцидент произошел на территории Наримановского района Баку.

Находясь за рулем автомобиля марки Toyota Prado, она сбила переходившего дорогу пешехода и скрылась с места ДТП.

Момент наезда Катановой на пешехода был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 263.1 (причинение легкого вреда здоровью потерпевшего вследствие неосторожного обращения с автомобилем) и 264 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК АР.