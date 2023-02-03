https://news.day.az/society/1534588.html На известного блогера заведено уголовное дело
На известного блогера заведено уголовное дело
Блогер сбила пешехода и скрылась с места происшествия.
Как передает Day.Az, инцидент произошел на территории Наримановского района Баку.
Находясь за рулем автомобиля марки Toyota Prado, она сбила переходившего дорогу пешехода и скрылась с места ДТП.
Момент наезда Катановой на пешехода был зафиксирован камерами видеонаблюдения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 263.1 (причинение легкого вреда здоровью потерпевшего вследствие неосторожного обращения с автомобилем) и 264 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК АР.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре