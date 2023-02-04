Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 433 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 115, вторую дозу получили 104, бустерную дозу - 199 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 15.