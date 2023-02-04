https://news.day.az/society/1534930.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 433 человека.
Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 115, вторую дозу получили 104, бустерную дозу - 199 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 15.
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