В Гедабеке сгорел дом

В селе Беюк-Карамурад, Гедабекского района сгорели горючие конструкции двухэтажного здания общей площадью 400 кв.м. (1 этаж - хлев, 2 этаж нежилое помещение).

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, во время пожара из здания в безопасную зону были помещены два бытовых газовых баллона объемом 25 литров.

Близлежащие постройки были защищены от огня. Пожар был потушен силами пожарной команды.