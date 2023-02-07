Экипажам судов на Каспии сделали предупреждение

ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) направило предупреждение всем находящимся в Каспийском море судам в связи с сильным ветром, передает Day.Az.

В связи с ожидающейся непогодой судам поручено принять превентивные меры безопасности, обеспечить прибытие судов в безопасные убежища к указанному сроку. Собирающимся выйти в плавание или находящимся в море судам поручено заранее спланировать прибытие в убежища.

Капитанам судов, стоящих в портах и на якоре, поручено обеспечить их безопасную стоянку.

По информации Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, со второй половины сегодняшнего дня до второй половины дня 10 февраля скорость северо-западного ветра в акватории Каспийского моря составит 18-23 м/с, порывами до 25-28 м/с. Согласно прогнозу, со второй половины 8 февраля до полудня 9 февраля в открытом море ветер усилится до 30-35 м/с. Высота волн составит 3-5 метров и достигнет 6-8 метров.