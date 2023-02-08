Поиски пропавших без вести 4 азербайджанских студентов в Турции продолжаются
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Поиски пропавших без вести во время землетрясения 4 азербайджанских студентов в Турции продолжаются.

Об этом сообщили в среду в ответ на запрос Trend в посольстве Азербайджана в Турции, передает Day.Az.

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