https://news.day.az/society/1536270.html Поиски пропавших без вести 4 азербайджанских студентов в Турции продолжаются - посольство
Поиски пропавших без вести 4 азербайджанских студентов в Турции продолжаются - посольство
Поиски пропавших без вести во время землетрясения 4 азербайджанских студентов в Турции продолжаются.
Об этом сообщили в среду в ответ на запрос Trend в посольстве Азербайджана в Турции, передает Day.Az.
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