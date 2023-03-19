Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 229 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 89, вторую - 44, три и более - 80, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 16 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 952 706. Первую дозу вакцины получили 5 405 557, вторую - 4 879 686, три и более - 3 401 603, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 860 человек.