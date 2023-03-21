https://news.day.az/society/1548494.html В Азербайджане наступила весна
В Азербайджане наступила весна
В Азербайджане наступила весна.
Как сообщили Day.Az в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Туси, в этом году весна в Азербайджане наступила 21 марта в 01.24.
В это время день и ночь становятся равны.
Солнце, перемещаясь по эклиптике, из Южного полушария переходит в Северное, и с этого момента в Северном полушарии начинается весна.
Отметим, весенний сезон в Северном полушарии продлится до 21 июня.
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