В Азербайджане наступила весна.

Как сообщили Day.Az в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Туси, в этом году весна в Азербайджане наступила 21 марта в 01.24.

В это время день и ночь становятся равны.

Солнце, перемещаясь по эклиптике, из Южного полушария переходит в Северное, и с этого момента в Северном полушарии начинается весна.

Отметим, весенний сезон в Северном полушарии продлится до 21 июня.