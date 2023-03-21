В московском метро демонстрируется видеоролик о павильоне "Азербайджан" на ВДНХ.

Как сообщает Day.Az, с 14 по 21 марта на информационных экранах в вагонах московского метрополитена демонстрируется видеоролик о павильоне "Азербайджан" на ВДНХ. Ролик подготовлен эксклюзивно для метро. Около 7 миллионов человек, ежедневно пользующихся метрополитеном столицы, смогли ознакомиться с павильоном "Азербайджан" и его экспонатами.