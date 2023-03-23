Проходит церемония прощания с Огтаем Алиевым

Минувшим днем в автокатастрофе погиб заслуженный работник культуры Азербайджана, режиссер, продюсер Огтай Алиев.

Как сообщает в четверг Day.Az, в настоящее время в доме, где он жил, проходит церемония прощания.

На церемонии прощания присутствуют известные представители азербайджанского телевидения, деятели культуры.

Напомним, что Огтай Алиев погиб вчера в результате дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль, в котором находились генеральный директор SOY Production, телепродюсер Огтай Алиев, его супруга Диляра Алиева и Мехрибан Заки, перевернулся. Огтай Алиев скончался на месте.

Алиев Огтай Видади оглу родился в 1968 году в городе Иреван в семье народных артистов Видади Алиева и Эльмиры Исмайловой. В 1998 году основал продюсерскую компанию SOY Production, став ее президентом. Режиссер, победитель ряда фестивалей, был удостоен почетного звания "Заслуженный работник культуры" (2020), национальной премии "Хумай" и других наград.