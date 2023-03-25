Какой будет погода в воскресенье?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет слабый туман. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-10° тепла, днем 16-21° тепла. Атмосферное давление упадет с 762 мм рт.ст. до 757 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, но днем в некоторых горных районах возможны осадки. В некоторых местах будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-11° тепла, днем 18-23° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 6-11 ° тепла.