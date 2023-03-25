На некоторых магистральных автодорогах будет ограничен предел видимости
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26 марта в связи с туманными погодными условиями на территории страны ночью и утром на некоторых магистральных автодорогах ожидается ограничение предела видимости до 300-800 метров.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов.