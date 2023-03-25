https://news.day.az/society/1549611.html На некоторых магистральных автодорогах будет ограничен предел видимости
На некоторых магистральных автодорогах будет ограничен предел видимости
26 марта в связи с туманными погодными условиями на территории страны ночью и утром на некоторых магистральных автодорогах ожидается ограничение предела видимости до 300-800 метров.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре