МИД Азербайджана об азербайджанском студенте, пропавшем в Иране

Об азербайджанском студенте Фариде Габиль оглу Сафарли, пропавшем без вести в Иране нет никакой информации.

Об этом сказал в понедельник в ответ на запрос Trend начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, передает Day.Az.

Он сказал, что официальный Баку ждет ответа от Тегерана.

"Поэтому у нас пока не имеется информации о последней ситуации относительно поиска студента", - сказал Гаджизаде.

Напомним, что 20 февраля студент Йенского университета Германии, Фарид Габиль оглу Сафарли 1997 года рождения, отправился в Иран, однако с 4 марта от него не поступало никаких известий. В целях уточнения информации, МИД Азербайджана направил ноту в посольство Ирана в нашей стране.