https://news.day.az/society/1550089.html Арестованы лица, готовившие теракт в Азербайджане - ВИДЕО
Арестованы лица, готовившие теракт в Азербайджане - ВИДЕО
Телеканал İctimai TV показал специальный репортаж в связи с лицами, сотрудничавшими с иностранными спецслужбами.
Как сообщает Day.Az, в репортаже можно увидеть, как задержанные Службой государственной безопасности Азербайджана лица признаются в совершении преступлений.
Представляем вниманию данный репортаж:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре