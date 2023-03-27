Арестованы лица, готовившие теракт в Азербайджане
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Телеканал İctimai TV показал специальный репортаж в связи с лицами, сотрудничавшими с иностранными спецслужбами.

Как сообщает Day.Az, в репортаже можно увидеть, как задержанные Службой государственной безопасности Азербайджана лица признаются в совершении преступлений.

Представляем вниманию данный репортаж: