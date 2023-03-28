Фонд YAŞAT взял на себя расходы на лечение еще одного гази

Фонд YAŞAT продолжает меры по поддержке ветеранов Отечественной войны.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, расходы для лечения тяжелораненого гази Эльшана Дилавер оглу Мустафаева были покрыты фондом YAŞAT, кроме того, были улучшены его бытовые условия.

Подробную информацию об отчетах фонда и израсходованных средствах можно получить в разделе "Отчеты" официального сайта yashat.gov.az (https://yashat.gov.az/report/tableau).