https://news.day.az/society/1550715.html В Сумгайыте совершена кража из платежного терминала
В Сумгайыте совершена кража из платежного терминала
В Сумгайыте задержан подозреваемый в краже из платежного терминала.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Сотрудники 3-го отделения полиции Сумгайытского ГУП провели операцию, в результате которой был выявлен и задержан местный житель Исмайыл Мурадов, подозреваемый в совершении в ночь на 22 декабря прошлого года хищения 2 775 манатов из платежного терминала, установленного в одной из аптек на территории 6-го микрорайона.
По данному факту ведется расследование.
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