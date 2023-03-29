В Сумгайыте совершена кража из платежного терминала

В Сумгайыте задержан подозреваемый в краже из платежного терминала.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Сотрудники 3-го отделения полиции Сумгайытского ГУП провели операцию, в результате которой был выявлен и задержан местный житель Исмайыл Мурадов, подозреваемый в совершении в ночь на 22 декабря прошлого года хищения 2 775 манатов из платежного терминала, установленного в одной из аптек на территории 6-го микрорайона.

По данному факту ведется расследование.