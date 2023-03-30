В Азербайджане задержан вооруженный человек, пропагандировавший преступность в соцсетях

В Бинагадинском районе города Баку задержан человек, который делился в социальных сетях видеоматериалами, пропагандирующими преступность, и незаконно носил при себе огнестрельное оружие.

Об этом сообщили в четверг Day.Az в МВД Азербайджана.

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