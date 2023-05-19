В селе Туг найдены брошенные армянами боеприпасы

В лесу в селе Туг сотрудниками Ходжавендского районного управления полиции обнаружены взрывные устройства, принадлежащие армянским военным и остававшиеся там со времен недавней войны.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудники полиции обнаружили в лесном массиве в селе Туг 52 снаряда различных типов и 14 000 патронов для автоматов и передали их Агентству Азербайджана по разминированию.