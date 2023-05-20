В Гяндже бросили взрывчатое вещество в кафе

В Главное управление полиции Гянджи поступила информация о том, что в одно из городских кафе бросили взрывчатое вещество.

Как сообщил Day.Az главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Азербайджана Эшгин Гасымов, к месту происшествия немедленно были привлечены сотрудники Главного управления полиции и 2-го отдела полиции. Ведутся соответствующие расследования. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лица или лиц, подозреваемых в совершении инцидента.

По факту будет предоставлена ​​дополнительная информация.