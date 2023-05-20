https://news.day.az/society/1566197.html В Гяндже бросили взрывчатое вещество в кафе
В Гяндже бросили взрывчатое вещество в кафе
В Главное управление полиции Гянджи поступила информация о том, что в одно из городских кафе бросили взрывчатое вещество.
Как сообщил Day.Az главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Азербайджана Эшгин Гасымов, к месту происшествия немедленно были привлечены сотрудники Главного управления полиции и 2-го отдела полиции. Ведутся соответствующие расследования. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лица или лиц, подозреваемых в совершении инцидента.
По факту будет предоставлена дополнительная информация.
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