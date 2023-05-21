https://news.day.az/society/1566293.html В Нахчыванской АР произошло тяжелое ДТП - есть погибшие
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В Нахчыванской АР произошло тяжелое ДТП - есть погибшие
На участке автомагистрали Нахчыван-Батабат, проходящей через село Вайхыр, произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает нахчыванское бюро Day.Az, в результате аварии погибли Захид Зафаров (1982 г.р.) и Бахтияр Ширинов (1971 г.р.).
В Габале в школе произошел пожар
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По факту проводится расследование.
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