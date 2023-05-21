В Нахчыванской АР произошло тяжелое ДТП

На участке автомагистрали Нахчыван-Батабат, проходящей через село Вайхыр, произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает нахчыванское бюро Day.Az, в результате аварии погибли Захид Зафаров (1982 г.р.) и Бахтияр Ширинов (1971 г.р.).

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По факту проводится расследование.