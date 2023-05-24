https://news.day.az/society/1567176.html Завершается экспертиза человеческих останков, обнаруженных в Эдилли
Завершается экспертиза человеческих останков, обнаруженных в Эдилли
Криминалистическая экспертиза костных останков, найденных в Эдилли, близится к завершению.
Об этом сказала журналистам начальник отдела медицинской криминалистики Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии минздрава Азербайджана Нурана Гусейнова, сообщает в среду Day.Az.
"Продолжается работа по идентификации останков и их передачи семьям этих лиц", - сказала она.
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