Завершается экспертиза человеческих останков, обнаруженных в Эдилли

Криминалистическая экспертиза костных останков, найденных в Эдилли, близится к завершению.

Об этом сказала журналистам начальник отдела медицинской криминалистики Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии минздрава Азербайджана Нурана Гусейнова, сообщает в среду Day.Az.

"Продолжается работа по идентификации останков и их передачи семьям этих лиц", - сказала она.