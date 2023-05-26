Организация "Семьи пропавших без вести в Карабахе" проводит пресс-конференцию

В Агентстве государственной поддержки неправительственных организаций (НПО) Азербайджана состоялась пресс-конференция общественного объединения "Семьи пропавших без вести в Карабахе".

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в пресс-конференции приняли участие члены семей 15 пропавших без вести членов организации и представители НПО, работающих в сфере помощи жертвам войны.

Председатель Общественного объединения Кенуль Бейбутова проинформировала о создании и направлениях деятельности организации. Она отметила, что основной целью является защита прав лиц, пропавших без вести, взятых в заложники и в плен в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, и их семей, сбор информации о пропавших без вести, пленных и заложниках, поддержка деятельности по их возвращению на родину. Наряду с этим, Международный Комитет Красного Креста (МККК), Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP), рабочая группа Совета по правам человека ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям, Глобальный альянс по вопросу пропавших без вести и другие международные организации должны поднять вопросы, связанные с пропавшими без вести, взятыми Арменией в плен и заложники гражданами Азербайджана.